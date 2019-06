Ghedina mantiene le promesse: bagno notturno nel lago Lemano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dopo aver conquistato le Olimpiadi invernali 2026 per la sua Cortina, il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina si è tuffato nelle acque del lago Lemano. «Lo avevo detto e l'ho fatto: se avessimo vinto la sfida con Stoccolma, mi sarei buttato in acqua spiega Ghedina era notte, era buio, si vedeva poco, ma due bracciate le ho fatte». Egli stesso ha postato la fotografia su facebook, che ha riscosso centinaia di consensi e molti commenti divertiti, oltre a numerose congratulazioni per l'obiettivo centrato. «Lunedì sera abbiamo festeggiato...