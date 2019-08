Genova, abbraccio di Mattarella Polemica sul caso Autostrade

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CERIMONIAGENOVA L'appello del dolore comincia con Camilla Bellasio, 12 anni, e finisce con Angela Zerilli, 58 anni. In mezzo ci sono Matteo, Samuele, Admir, Elisa, Luigi e gli altri sventurati che il 14 agosto di un anno fa passavano sul ponte Morandi quando si è spezzato. «Una condanna a morte senza possibilità di appello per 43 persone», scandisce dal palco Egle Possetti, anima del comitato dei parenti delle vittime.L'AFFETTO DEL PRESIDENTE Per ricordarli a dodici mesi dal disastro nell'ex capannone Amiu lungo il Polcevera sono...