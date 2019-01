Esplosione a Parigi, Angela operata per salvare la gamba

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAPARIGI È andato bene il secondo intervento, effettuato in una struttura specializzata di chirurgia vascolare, alla gamba sinistra per Angela Grignano, la ragazza italiana di 24 anni che lavora nell'hotel Ibis, rimasta gravemente ferita sabato nell'esplosione causata da una fuga di gas in una boulangerie nella zona dell'Opera, a Parigi, dove hanno perso la vita quattro persone: due pompieri, una turista spagnola e una donna il cui cadavere è stato trovato ieri mattina sotto le macerie dell'edificio della rue Trevise. I feriti sono...