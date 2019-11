«Ero innocente, ma il Vaticano mi costrinse a dimettermi: ora voglio tornare Revisore del Papa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sul tavolo del cardinale Pietro Parolin pesa come un macigno un caso scottante che il Segretario di Stato dovrà risolvere a breve o con un negoziato oppure in tribunale. I colloqui tra le parti sono già stati avviati. Libero Milone, l'ex Revisore Generale chiamato da Papa Francesco nel 2015 a mettere in ordine i conti dell'amministrazione d'Oltretevere e certificarne i bilanci, a due anni dal suo clamoroso siluramento avvenuto dietro pesanti intimidazioni, sembra tirare un respiro di sollievo. «Mi hanno costretto alle dimissioni, a firmare...