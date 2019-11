Crescita, Italia ultima nella Ue Btp più rischiosi dei titoli greci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE PREVISIONIBRUXELLES L'Italia è nella trappola della bassa crescita e per ora non riesce a uscirne. Ecco il quadro che emerge dalle nuove stime macroeconomiche della Commissione. Sul tavolo, questa volta non c'è una procedura per violazione delle regole sui bilanci come l'anno scorso anche se il debito continua a crescere (al 137,4% nel 2021) e c'è un peggioramento del deficit pubblico in termini strutturali invece di un miglioramento. Oltreché del deficit/pil nominale: nel 2020 al 2,3% (e non al 2,2% come dice il governo), nel 2021 al...