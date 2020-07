LA SCHEDA

ROMA Il trattamento sanitario obbligatorio è una misura di prevenzione che viene adottata quando ci sono persone in stato di alterazione psicofisica: si tratta di procedure mediche, effettuate con specifiche tutele, che vengono applicate in caso di urgenza clinica, per esempio quando un soggetto che soffre di una grave patologia psichiatrica rifiuta cure e ricovero. Si tratta di un protocollo che viene applicato a tutela della salute e della sicurezza sia del paziente che della collettività. Genericamente sono le forze di polizia a chiamare il 118 chiedendo il Tso, che non è però applicabile se il paziente viene reputato presente a se stesso e privo di caratteristiche psico-fisiche alterate.

LE NORME

Nel sistema giudiziario italiano esiste comunque una misura di ricovero coatto per chi diffonda un contagio esteso: l'articolo 438 del codice penale prevede pene tra gli 8 anni e l'ergastolo per chiunque cagioni un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. Se la patologia viene certificata, inoltre, è previsto l'obbligo di ricovero in una struttura appositamente dedicata: «È già successo in questi mesi con chi si allontanava dalla quarantena. E se la persona oppone resistenza al ricovero, viene piantonata», spiega Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia Coisp.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA