«Conte e Di Maio chiedano il giudizio del Parlamento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non si mette a guidare il traghetto che lo porta sull'isola di Maddalena. Perché queste sono cose da Cavaliere - inteso come Silvio, alleato e rivale in queste elezioni sarde di domenica prossima - e non da Capitano. Però Matteo Salvini va sulla plancia di comando e vede l'orizzonte che lo aspetta. Non tanto quello isolano - «Qui vinciamo, nessuno ne può più del nulla del Pd» - quanto quello, più insidioso e sdrucciolevole, del voto on line dei grillini e dell'autorizzazione a procedere che la Giunta del Senato sta per decidere sul suo...