Condono sulle multe e sforbiciata all'Ires Il Tesoro in Alitalia

IL PROVVEDIMENTOROMA Venti giorni dopo il primo via libera in Consiglio dei ministri, il cosiddetto decreto crescita vede finalmente la luce. Anche se molti capitoli restano ancora aperti e la strada dell'approvazione in Parlamento si prevede già accidentata. Il provvedimento, che nelle speranze del governo gialloverde deve servire a rilanciare la crescita del Paese, stanzia risorse per quasi due miliardi in tre anni. Nel testo, oltre al provvedimento salva-truffati che riguarda i soci delle ex popolari venete, ci sono fra l'altro sconti...