Carceri, ok alla riforma Il no del Carroccio e del Movimento 5 Stelle

IL CASOROMA L'approvazione della riforma carceraria passa in Consiglio dei ministri, ma le probabilità di approvazione definitiva, adesso, sono inversamente proporzionali alla formazione di un nuovo governo. Il nodo resta la concessione delle misure alternative alla popolazione carceraria, che prevede, di volta in volta, il vaglio di un giudice ma non piace affatto ai partiti che hanno vinto le elezioni. Sulla questione erano intervenute le commissioni parlamentari, le modifiche, però, non sono state recepite dal Consiglio dei ministri e...