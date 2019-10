Carcere agli evasori, è scontro norme fuori dal decreto fiscale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Nessuno, né tantomeno Nicola Zingaretti e Dario Franceschini, vuole apparire per quello che difende gli evasori. Anzi. Ma a quarantott'ore del varo del decreto fiscale previsto per lunedì il Pd, giocando di sponda con Leu e perfino con Matteo Renzi per una volta d'accordo con gli ex compagni di partito, stoppa il giro di vite voluto dal Guardasigilli 5Stelle, Alfonso Bonafede, e benedetto dal premier Giuseppe Conte. Tutto rinviato: l'inasprimento delle pene e il carcere per chi non paga le tasse o cerca di imbrogliare...