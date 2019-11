Belluno, allerta neve: paese minacciato dalle valanghe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SITUAZIONECento centimetri d'acqua in dodici ore, questo si attende la provincia di Belluno che si prepara a una lunghissima giornata. Tanto da costringere il presidente della Provincia, Roberto Padrin, a suggerire di «evitare gli spostamenti non strettamente necessari». Preoccupazione per la situazione di Livinallongo del Col di Lana. Trecento residenti vivono in siti valanghivi, quelli su cui incombono gli alberi sradicati da Vaia nel 2018. Nel caso in cui le nevicate superassero determinate quote scatterà l'evacuazione. Ma nelle...