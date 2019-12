Basilica assediata dalle maree, i conti del disastro: 4 milioni di danni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOVENEZIA Ci sono volte in cui più delle parole servono i numeri. Sono quelle in cui la cronaca si piega alla necessità di dare le dimensioni reali di un disastro dal conto di quasi 4 milioni.GLI ALLAGAMENTI Nell'ultimo mese di novembre - storicamente il più difficile per Venezia - la Basilica di San Marco è stata allagata due volte al giorno (secondo i cicli di marea, ndr) per 22 giorni su 30. Nelle due settimane centrali - culminate la sera del 12 novembre con i 187 centimetri sul medio mare (che vogliono dire più di un metro...