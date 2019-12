Attentato a Rialto: espulso il kosovaro della cellula Jihadista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Ieri mattina, scortato dagli agenti della Digos di Venezia e dai loro colleghi dell'Ufficio Immigrazione di Treviso, è salito su un aereo in partenza dal Marco Polo. In mano, un biglietto di sola andata per il Kosovo, dov'è nato. Il motivo? Prevenzione del terrorismo. Quel volo dallo scalo veneziano è stato l'ultimo capitolo della vicenda giudiziario del neo-diciottenne kosovaro, arrestato nel 2017 per aver sognato e teorizzato, assieme ad altri tre connazionali, un attentato a Venezia, sul ponte dei Rialto. «Con Venezia...