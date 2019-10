Aiuti alla famiglia, sfuma l'assegno unico per i figli Eco-bonus per le moto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONTI PUBBLICIROMA L'assegno unico per i figli dovrà attendere periodi migliori. Costa troppo e i soldi adesso non ci sono. Meglio farsene una ragione ed evitare scontri fratricidi. Passa così - senza forzature di sorta - la Nadef (nota di aggiornamento al documento di economia finanza) nell'aula del Senato: con 169 sì (lo stesso numero ottenuto al momento della fiducia al Conte bis), 123 no e 4 astenuti i senatori hanno dato il via libera al rinvio al pareggio di bilancio così come indicato dal governo. Stesso identico risultato anche per...