Nonostante i divieti il marito strattona e minaccia di morte la moglie, tutto davanti ai figli minorenni

VICENZA - La Divisione Anticrimine della Questura di Vicenza ha arrestato questa mattina, su ordine di esecuzione emesso dal Tribunale di Padova, un cittadino moldavo di 39 anni, al quale è stata revocata la misura alternativa dell'affidamento presso una struttura, a causa delle ripetute segnalazioni di violazione. L'uomo, già ammonito nel 2019 per comportamenti aggressivi nei confronti della moglie, si è recato nell'abitazione della donna, minacciandola di morte e strattonandola, alla presenza dei figli minori. Le irruzioni nell'appartamento non hanno sortito effetti più gravi soltanto per l'intervento dei poliziotti. Il 39enne si trova ora in carcere a Padova, dove sconterà il residuo della pena.

