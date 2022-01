Vicenzaoro, nuove date: padiglioni aperti dal 17 al 21 marzo 2022

VICENZA - Si terrà dal 17 al 21 marzo 2022 Vicenzaoro, prevista in calendario per metà gennaio. Gli attuali indicatori pandemici non ne avrebbero consentito il pieno svolgimento ad inizio anno: da qui la decisione degli organizzatori di optare per la nuova data, sempre in contemporanea con T.Gold. La decisione è stata condivisa con tutte le associazioni e con i rappresentanti della community. Contando su un progressivo aumento della copertura vaccinale in tutta l'Unione Europea e l'applicazione di misure ad hoc per la gestione del picco in tutti i Paesi, secondo gli organizzatori da metà marzo Vicenza sarà in grado nuovamente di riaprire i padiglioni in tutta sicurezza secondo i protocolli di gestione della sicurezza sanitaria.