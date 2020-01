Serata tra selfie e buffet con l'autrice della “Ragazza con l'orecchino di perla”

VICENZA - La serata prevede cena, selfie e naturalmente la vendita delle copie autografate dell'ultimo libro. Il suo best seller, “La ragazza con l'orecchino di perla”, è stato un successo mondiale. Con “La ricamatrice di Winchester” l'autrice punta dritta al bis.



A Vicenza arriva Tracy Chevalier. La scrittrice americana sarà nella città del Palladio per presentare il nuovo romanzo, edito dalla casa editrice vicentina Neri Pozza. Alle 18 al piano terra di palazzo Cordellina, sede della biblioteca Bertoliana, i fan potranno acquistrare il libro e fare un selfie con Chevalier. Alle 18.30 ecco l'incontro ufficiale seguito, verso le 19.45, da un buffet con i lettori, già sold out.



L'appuntamento è organizzato dalla stessa Bertoliana. «Sarà un'occasione imperdibile per conoscere da vicino la grande scrittrice e avere in anteprima il suo nuovo libro autografato, che uscirà nelle librerie la settimana successiva alla nostra presentazione - commenta la presidente della biblioteca Chiara Visentin - A febbraio porteremo Ruggero Savinio con il suo libro “Il senso della pittura”». © RIPRODUZIONE RISERVATA