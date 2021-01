Sicurezza, arrivano le telecamere intelligenti che leggono le targhe delle auto

VICENZA - Si scrive targa system, si legge telecamera. Una telecamera intelligente in grado di leggere la targa delle auto. A Vicenza ce ne sono una decina alle porte del centro storico per stanare i furbetti della ztl. Presto ne arriveranno 3 all'ingresso della città, lungo altrettante direttrici: Riviera Berica, strada Marosticana e viale Trieste. Questa volta per contrastare la criminalità e controllare il territorio.

Il progetto ha ottenuto il via libera del Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto da prefetto e costa 70 mila euro. Metà della spesa sarà a carico del Comune, il resto verrà chiesto alla Regione.

I monitor affiancheranno il sistema di videosorveglianza e saranno collegati alle banche dati nazionali oltre che ai tablet di servizio degli agenti. «L'ipotesi è blindare tutti i punti strategici di entrata e uscita e garantire così alle centrali operative il monitoraggio completo dei mezzi in transito - spiega il sindaco Francesco Rucco - Dove sono state create reti di targa system si stanno raggiungendo risultati notevoli anche in termini di contrasto alla criminalità, in primo luogo grazie alla tempestiva rilevazione del passaggio di eventuali auto rubate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA