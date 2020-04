Studentessa bloccata a Bilbao: un taxista la riporta a casa gratis

MONTEBELLO VICENTINO - E' diventata virale nel web, tanto da essere una delle notizie più cliccate nelle ultime ore, la storia della studentessa vicentina "salvata" da un taxista spagnolo, che alla fine l'ha riportata in Italia senza chiederle, alla fine, nemmeno un euro.



Alla fine la protagonista della storia, una studentessa Erasmus di 22 anni, Giada Collalto, residente a Montebello Vicentino, ha raggiunto la sua abitazione dopo un viaggio di circa 22 ore, lungo circa 1.700 chilometri. Dalla Spagna, dove stava studiando a Bilbao, e dove rischiava di rimanere a lungo a causa delle restrizioni dovute al coronavirus, è potuta tornare solo grazie all’intraprendenza e alla gentilezza di un tassista basco.



Con l’Università di Bilbao chiusa e le lezioni da seguire solo online, la ragazza aveva già acquistato i biglietti aerei per rientrare in Italia ma, una volta all’aeroporto di Madrid, l’8 aprile scorso, non è riuscita ad imbarcarsi per Parigi, causa le disposizioni anticontagio, ed è rimasta bloccata in Spagna. Disperata, senza più la disponibilità del suo appartamento, ha trovato chi l’ha saputa aiutare: Kepa Amantegi, di professione tassista, che le è stato presentato da un amico.



Compreso lo stato d’animo della ragazza, convinto a fare qualcosa per lei, il 22enne l’ha ospitata a casa sua, dove i suoi familiari l’hanno accolta col sorriso, quindi si è messo in contatto con polizia e autorità per ottenere tutte le autorizzazioni e partire per il lungo viaggio, cosciente che durante il tragitto avrebbero potuto incappare in diversi controlli, anche se alla fine non è mai stato fermato dalle forze dell'ordine.

