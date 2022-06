Elio canta Jannacci, lo spettacolo ideato da Elisabetta Sgarbi stasera al teatro Da Ponte

BASSANO - L'incidente al palco di Elisa ha fatto rinviare il suo concerto, programmato per ieri, al 3 agosto. E il meteo incerto, invece, fa spostare la location dell'appuntamento previsto questa sera, mercoledì 29 giugno, a Bassano del Grappa, de La Milanesiana, spettacolo ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi: si terrà al Cinema Jacopo Da Ponte, in Piazza Luigi Cadorna, 34, e non nella prevista cornice del teatro al Castello degli Ezzelini, appunto per le previste avverse condizioni metereologiche.

Inizio alle 21. Apre Elena Pavan, sindaca di Bassano del Grappa, con i saluti istituzionali. Introduce poi Elisabetta Sgarbi. Segue lo spettacolo “Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci” in cui Elio rivisita, reinterpreta e “ricanta” Enzo Jannacci.