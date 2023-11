SANTORSO - Santorso, spaventoso incendio in un ristorante: in fiamme anche la casa al piano di sopra e un'auto.

Poco dopo le 5 di domenica, i vigili del fuoco stanno operando in via Lesina di Sopra a Santorso per l’incendio di un bar ristorante con sopra un’abitazione: nessuno è rimasto ferito. Una persona evacuata prima dell’arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco accorsi da Schio e in rinforzo da Vicenza e con i volontari di Thiene con 2 autopompe, 3 autobotti, l’autoscala e 15 operatori, sono riusciti in breve tempo utilizzando la schiuma a circoscrivere e spegnere le fiamme.

Salvate le abitazioni affiancate. Bruciato il ristorante e l’abitazione, danneggiata un’auto. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ancora in corso le operazioni di bonifica che si protrarranno ancora per qualche ora.