Salita del Costo come un circuito di F1: 5 multe al giorno Pizzicata un'auto che sfrecciava a 170 km/h

COGOLLO DEL CENGIO - Il Costo presenta il conto. Ed è un conto salato.



Grazie ai nuovi autovelox, negli ultimi mesi lungo la strada che collega la pianura vicentina all'altopiano di Asiago sono state registrate oltre 1000 violazioni per eccesso di velocità. In pratica, sono scattate quasi 5 multe al giorno. Dimezzati invece gli incidenti.



E' il primo bilancio del Progetto sicurezza, voluto dalla Provincia e dal consorzio di polizia Alto Vicentino per quella che molti automobilisti e motociclisti scambiano spesso per una pista di gara con tanto di tornanti. Questo grazie a 2 telecamere - una tra il primo e il secondo tornante e l'altra alla Barricatella, tra il sesto e il settimo - che rilevano 24 ore al giorno il superamento dei limiti di velocità dei veicoli.



Dal 22 febbraio al 30 settembre le violazioni sono state esattamente 1.014: un numero enorme, considerato il lockdown per l'emergenza sanitaria. La media degli incidenti gravi è passata da una decina a 4, con una riduzione del 50%. Un'auto è stata pizzicata addirittura a 168 km/h.



Le infrazioni hanno fruttato quasi 80 mila euro. Si va dai 42 agli 850 euro per il superamento rispettivamente di 10 e 60 km dei limiti consentiti. Ma i controlli non si fermano qui. In arrivo il tutor, che rileva la velocità media dei veicoli in transito, compresi quelli lungo il rettilineo. Ultimo aggiornamento: 11:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA