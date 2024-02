Romano d'Ezzelino. Camionista colto da infarto sul ciglio della strada del cavalcavia si accuccia sul volante: salvato dai poliziotti

ROMANO D'EZZELINO (VICENZA) - Il tempestivo intervento degli agenti di polizia ha permesso di salvare la vita di un camionista colpito da infarto. Il fatto, avvenuto martedì ma reso noto oggi dalla Questura di Vicenza, è avvenuto su un cavalcavia della statale 47 a Romano d'Ezzelino (Vicenza).

A lanciare l'allarme un automobilista che ha notato un tir accostato maschio sul ciglio della strada con il conducente accucciato sul volante. La centrale operativa del Commissariato di Bassano del Grappa ha inviato sul posto una pattuglia in servizio di controllo del territorio con a bordo il defibrillatore, che l'hanno subito utilizzato dopo aver notato che l'uomo era ormai cianotico. Le operazioni sono proseguite per una decina di minuti sino all'arrivo sul posto dell'ambulanza e dell'automedica, il cui personale, ha preso in carico l'infartuato e trasportato all'ospedale di Bassano.