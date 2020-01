Un ristoratore il "furbetto" dei rifiuti: doppia sanzione per oltre 500 euro

VICENZA - E' costato caro ad un ristoratore di Vicenza, proprietario di un locale vicino al Cimitero Maggiore, non rispettare il regolamento sulla normativa relativa all'immondizia. Nei giorni scorsi la polizia locale lo ha sanzionato per mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani in città, dandogli una sanzione complessiva di 525 euro, di cui 300 euro per abbandono di rifiuti fuori dagli appositi contenitori e 225 euro per mancata differenziazione degli stessi.



Nell'ambito dei controlli per la lotta al degrado urbano, una pattuglia di agenti aveva notato la presenza, all'esterno dei cassonetti dell'area ecologica di via Ragazzi del '99, di diversi sacchi neri contenenti vari rifiuti, quali lattine, bottiglie di birra, carta, avanzi di cibo e altro materiale riconducibile ad un esercizio pubblico con somministrazione di cibo e bevande. A seguito di un'ispezione in un locale della zona, gli agenti hanno trovato prodotti del tutto analoghi a quelli abbandonati nei sacchi all'esterno dei cassonetti: messo alle strette il ristoratore ha ammesso le proprie responsabilità e così a suo carico è scattata la doppia sanzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA