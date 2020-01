Tre quintali di rifiuti abbandonati sotto il cavalcavia: subito la rete antidegrado

VICENZA - Hanno lavorato per 15 ore e raccolto 300 chili di rifiuti. Il cavalcavia dei Ferrovieri come una discarica a cielo aperto. Qualche giorno fa gli operatori di Aim, l'azienda ex municipalizzata di Vicenza, sono andati sotto il viadotto di Ferreto de Ferreti, a ovest del capoluogo, per fare un po' di pulizia in vista della posa di una rete antidegrado. Si sono trovati invece di fronte a un mare di carta, lattine, bottiglie e sacchetti. Tutti abbandonati da anni tra il piazzale, il tratto di verde lungo la linea ferroviaria e la pensilina dell'ex stazione. Al termine dell'intervento sono stati rimossi come detto 3 quintali di spazzatura.



Nei prossimi giorni l'operazione recupero proseguirà con lo sfalcio della vegetazione infestante e l'installazione della rete di cantiere alta due metri e mezzo che chiuderà ogni accesso alla zona fin dalla prima pila del ponte. Sarà installato anche un faro per illuminare la parte verso viale Verona. L'obiettivo della giunta del sindaco Francesco Rucco è evitare l'intrusione di abusivi, tossici e senzatetto, come chiesto residenti del quartiere.

