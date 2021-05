Reddito di cittadinanza, 19 "furbetti" denunciati: hanno percepito 160.000 euro

VICENZA - La Guardia di Finanza di Vicenza ha denunciato 19 presunti furbetti del reddito di cittadinanza per aver incassato 160.000 euro di contributi cui non avevano diritto. Tra questi 19: il legale rappresentante di una S.r.l. intestatario anche di due immobili, due titolari di ditte individuali residenti in insediamenti nomadi, scommettitori in giochi (che non hanno denunciato la vincita in denaro) e un beneficiario che sta scontando una pena in carcere. Altre tre persone percepivano il reddito di cittadinanza senza dichiarare lo stato di restrizione personale di componenti dei rispettivi nuclei familiari. Le Fiamme Gialle hanno invitato l'Inps a bloccare subito il pagamento del contributo e ad avviare il recupero dei soldi.

Provincia battuta a tappeto

I controlli hanno interessato quasi tutto il territorio della provincia, in particolare: Vicenza, Bassano del Grappa, Schio, Montecchio Maggiore, Rosà, Valdagno, Roana, Poiana Maggiore, Carrè, Velo D’Astico e Valli del Pasubio. Per 7 soggetti richiedenti Rdc è stato accertato che gli stessi avessero dichiarato il falso in merito allo stato di residenza in Italia.