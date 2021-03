Agguato di 10 baby bulli per pestare il ragazzo gay: scattano le denunce

Vicenza - Dopo una denuncia per un' aggressione omofoba a Vicenza saranno trattati domani, 18 marzo, in questura, con dichiarazioni spontanee e raccolta dei dati, gli estremi di denuncia per una violenza da parte di un gruppo, che coinvolgerebbe anche minorenni, nei confronti di un giovane vicentino.

A renderlo noto l'avvocato Agron Xanaj, legale di fiducia della vittima che sarebbe stato vessata da tempo per il proprio orientamento sessuale da parte di una baby gang. L'ultimo episodio avrebbe visto un contatto via social da parte della vittima, un 20enne, con un sedicente fotografo per un servizio nel ruolo di modello.

L'incontro, in un parco cittadino, in realtà, secondo il legale, sarebbe stato un agguato nel corso del quale oltre una decina di giovani, tra i 15 e i 18 anni, avrebbero circondato la vittima per poi picchiarla. Gli investigatori saranno chiamati, in particolare, ad acquisire messaggistica telefonica ed immagini video delle varie telecamere di sorveglianza presenti in zona.

