Sedicenne cade dalla finestra al settimo piano: morto sul colpo. Aperta un'inchiesta

VICENZA- E' stata aperta un'indagine sulla tragedia avvenuta ieri sera, 21 marzo 2023, intorno alle ore 20, in un quartiere di Vicenza, dove un ragazzo di 16 anni è precipitato da una finestra del settimo piano di un appartamento, morendo all'istante. La Procura berica ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulla vicenda, e gli investigatori hanno sequestrato il cellulare e il pc dello studente, per capire nel dettaglio alcuni aspetti. A scoprire la tragedia è stato il padre del sedicenne, che accortosi dell'assenza troppo prolungata del figlio si è preoccupato iniziando a cercare il ragazzo e scoprendone il corpo a terra. Al momento i carabinieri di Vicenza stanno vagliando ogni possibile pista.