Vanno a mangiare al ristorante, al ritorno trovano le auto spaccate e gli ori tutti spariti

VICENZA - Due rappresentanti orafi sono stati rapinati di preziosi per un valore di 18mila euro. Il fatto è avvenuto ad Altavilla Vicentina (Vicenza) presso il parcheggio di un ristorante dove i rappresentanti, entrambi residenti in Spagna, si erano fermati con le loro auto per una sosta mentre erano a Vicenza per una fiera specializzata.



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno constatato che le vittime, lasciate le rispettive autovetture nel parcheggio per recarsi nel locale, al loro ritorno trovavano i finestrini dei mezzi rotti con le borse contenenti oggetti in oro ed altri effetti personali, tutto non coperto da assicurazione, sottratte. Le indagini proseguono anche per verificare la presenza, nella zona, di eventuali sistemi di videosorveglianza. © RIPRODUZIONE RISERVATA