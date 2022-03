Stretta antidegrado sui nomadi: nuovo stop ai bivacchi di camper e roulotte

VICENZA - Stop ai bivacchi. Nuovo altolà alla sosta di camper e roulotte di nomadi a Vicenza. Il Comune ha prorogato infatti l'ordinanza che vieta ai veicoli di una ventina di famiglie di fermarsi in un'ampia area del capoluogo, la cosiddetta zona rossa. Proroga che scadrà il 30 settembre prossimo.

Si tratta di un provvedimento annunciato - che si aggiunge tra l'altro quello contro parcheggiatori abusivi e accattonaggio moltesto - destinato ed evitare degrado ed eventuali furti. Negli ultimi 6 mesi le pattuglie della polizia locale hanno effettutato oltre 50 interventi. Per la precisione 54, molti dei quali su segnalazione dei cittadini.

Nel dettaglio, in 2 occasioni l'esito dei controlli ha portato alla contestazione di violazioni al Regolamento di polizia urbana “per bivacco e lordamento del suolo pubblico” e all'allontanamento delle persone e dei mezzi che si trovavano nella zona rossa. L'allontanamento ha riguardato strada Padana verso Padova, via Ragazzi del '99, via Scolari, via Lanza, via Da Vinci, viale Riviera Berica e via Setti.