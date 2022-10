Motociclista vola nella scarpata mentre scende del Grappa: è grave

ROMANO D'EZZELINO - Un centauro di 53 anni di Borso del Grappa è uscito di strada da solo in moto volando per diversi metri dalla scarpata mentre scendeva lungo strada Cadorna, a Romano d'Ezzelino. E' successo nel pomeriggio di oggi 31 ottobre. L'uomo è ricoverato in codice rosso all'ospedale di Bassano del Grappa.