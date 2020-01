Muore a 60 anni dopo un intervento chirurgico: aperta un'inchiesta

BASSANO - Sarà l'autopsia, disposta dalla Procura della Repubblica di Vicenza in programma la prossima settimana, a stabilire le cause del decesso di un 60enne bassanese, Giovanni Battista Baggio, morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bassiano dopo un intervento chirurgico. Al momento il pubblico ministero berico, Giovanni Parolin, non ha iscritto nessuno sul registro degli indagati, né ipotizzato alcun reato, in attesa per l'appunto dell'esame autoptico, richiesto dai familiari della vittima.



Secondo quanto ricostruito Baggio, affetto da diverse patologie, era ricoverato nel nosocomio bassanese da circa una settimana, a seguito di un malore. Dopo gli accertamenti i sanitari avevano disposto il suo ricovero nel reparto di chirurgia per essere sottoposto a un intervento alla colecisti. L'intervento era perfettamente riuscito e il sessantenne si stava riprendendo, ma alcuni giorni dopo le sue condizioni si sono aggravate, tanto che era stato necessario sottoporlo a un secondo intervento chirurgico d’urgenza, al termine del quale è stato trasferito nel reparto di rianimazione dove è deceduto nello scorso fine settimana.



Nella giornata di oggi (giovedì 23 gennaio) la direzione generale dell’Ulss 7 Pedemontana ha fatto sapere che i medici che hanno seguito il decorso ospedaliero del paziente hanno applicato tutti i protocolli necessari al caso e che è a disposizione della Procura per tutti gli accertamenti necessari. Dopo il decesso del 60enne la stessa direzione dell'Ulss 7, dopo aver parlato con i familiari, aveva disposto un accertamento autoptico interno.



