Michele Merlo, aperta la camera ardente: Emma fra i primi ad arrivare

BOLOGNA - Si è aperta questa mattina, in Certosa a Bologna, la camera ardente per il cantante Michele Merlo, morto domenica 6 giugno a Bologna. Dolore e cordoglio dei familiari e degli amici del 28enne. Ci sono la mamma e il papà di Michele, gli amici più cari ed è arrivata anche la cantante Emma Marrone che davanti ai cronisti ha scelto il silenzio. 'Aquilonè e altri brani di Merlo riecheggiano in diffusione in Certosa. Per tutta la mattina via vai di fan che hanno portato un fiore e l'ultimo saluto all'artista. I funerali si terranno venerdì a Rosà (Vicenza), paese d'origine di Michele Merlo.

