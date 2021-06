Michele Merlo è morto: leucemia fulminante per l'ex di X-Factor e Amici

MAROSTICA - Non ce l'ha fatta ed è morto nella tarda serata di ieri il cantante Michele Merlo, 28 anni, già concorrente di X Factor e di Amici. Era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un'emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Lo comunicano i consulenti della famiglia in una nota.

La carriera

Michele Merlo, nato il 1. marzo 1993 a Marostica in provincia di Vicenza, viveva a Rosà sempre nel Vicentino. aveva provato a sfondare nel mondo della musica con il talent di Sky, X Factor, ma non era riuscito a superare le selezioni. La fama è arrivata poco dopo, nel 2017, quando ha fatto parte dell’edizione di Amici, il talent di Mediaset ideato da Maria De Filippi.

Inizialmente aveva fatto parte della squadra bianca guidata da Morgan, con cui ebbe un rapporto burrascoso, fatto di diverse discussioni. Morgan poi lasciò lo show e venne sostituito da Emma Marrone. Merlo fu eliminato nella semifinale del programma. L’edizione 2017 venne vinta da Andreas Muller. Il cantante vicentino - iscritto a Storia dell’arte all’Università Ca’ Foscari di Venezia - aveva avuto una storia con un’altra allieva, Shady. Nel 2020 Michele Merlo si era poi trasferito in Inghilterra per proseguire i suoi studi musicali e nel 2020 aveva provato ad entrare nel programma della Rai, Sanremo Giovani, ma senza successo. Il suo lp “Cuori stupidi” viene pubblicato nel 2020; i punti di riferimento del musicista sono quelli legati al mondo dell’indie e ad autori quali Kings of Leon, Arctic Monkeys e Jeff Buckley. Il suo nome artistico era Mike Bird.

IL DOLORE DI EMMA

«Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te.. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi». È l'addio a Michele Merlo che Emma Marrone ha affidato ai suoi profili social. Al giovane collega, conosciuto ad Amici nel 2017, la cantante ha dedicato il suo concerto di ieri sera all'Arena di Verona: «Tante persone sono nel mio cuore - ha detto - ma stasera c'è una persona in particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia: forza Miky». Emma era stata tra i primi ad unirsi al coro di messaggi di affetto e solidarietà per Merlo che in questi giorni hanno invaso i social.