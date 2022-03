Ulivo tra due mani, inno alla pace: ecco “Give” la maxi scultura di Lorenzo Quinn

VICENZA - Una pianta d'ulivo raccolta in due mani. Svetta da qualche giorno in piazza Matteotti, di fronte alla pinacoteca di palazzo Chiericati di Vicenza. Si chiama “Give (Dono)”. E' la maxi scultura realizzata da Lorenzo Quinn, figlio dell'attore Antony, che vuole essere simbolo di pace ma non solo.

La mano di un uomo che si unisce a quella di una donna trasmette il valore della speranza, fa sapere il Comune, e quello dello sviluppo sostenibile. L'opera infatti è in resina e materiale riciclato per sensibilizzare sul tema del rispetto dell'ambiente. «Siamo onorati di ospitare in centro storico l'opera di Lorenzo Quinn. La città ha un legame con l'artista - sottolineano il sindaco Francesco Rucco e l'assessore Silvio Giovine - nato in occasione del nostro Fuori salone di Vicenzaoro e che si svilupperà nei prossimi mesi».

La scultura, inizialmente installata all'ingresso della Fiera, costituisce in effetti un'anteprima della mostra di Vioff che accoglierà altri lavori di Quinn a partire da settembre. L'esposizione di “Give” è curata da Felicia Cigorescu.