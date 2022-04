Grandinate sulla Pedemontana, temperature -9 gradi. Ma Pasqua e Pasquetta promettono sereno

BASSANO/ASOLO - Il meteo del weekend pasquale preannunciato come poco accattivante sul Veneto ha iniziato a trovare conferme nel primo pomeriggio di oggi, sabato 16 aprile, con alcune grandinate nella zona della pedemontana tra il Bassanese e la Marca. Come riportano il sito "meteobassanopedemontana.it" e la pagina facebook collegata "Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa", a Onè di Fonte e a Villa d'Asolo si sono abbattute delle fitte grandinate, ma non devastanti, con chicchi di piccole dimensioni, accompagnate da forti scrosci di pioggia. Grandine di medie dimensioni fino a 2 centimetri di diametro anche a Mussolente, Borso del Grappa e zone limitrofe.

Il cielo si è annerito parecchio sulla fascia pedemontana. Le previsioni del sito parlano di una serata di maltempo e di temperature in calo anche di 7-9 gradi, con tendenza a graduale miglioramento tra tarda sera e notte.

Protezione civile: forti venti

Il Centro funzionale decentrato della protezione civile regionale, alla luce delle previsioni meteo, ha dichiarato la fase operativa di attenzione (da riconfigurare a livello locale in fase di preallarme o allarme a seconda dell’intensità del vento) per vento forte sulla costa, in particolare su quella centro meridionale dove sono previste anche raffiche intense, e sulla pianura adiacente. Lo stato di attenzione è fissato dalle 18 di oggi alle 12 di domani, domenica 17 aprile 2022.

Pasqua con miglioramenti, Pasquetta serena

Secondo "meteobassanopedemontana.it", con attendibilità 75%, la domenica di Pasqua dovrebbe tornare a cieli sereni o poco nuvolosi, con sole prevalente e con massime gradevoli, tra 16 e 18 gradi. Il lunedì di Pasquetta invece è annunciato con bel tempo e ampi spazi di sereno almeno fino a metà giornata, dopo di che potrebbe aumentare la nuvolosità a partire dai settori nordorientali.