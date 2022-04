Meteo Pasqua e Pasquetta, che tempo farà? Temperature in calo, ma niente pioggia (nemmeno lunedì)

Il meteo di Pasqua e Pasquetta, le previsioni per i prossimi giorni in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Secondo gli esperti sabato sarà la giornata maggiormente instabile mentre a Pasqua e Lunedì dell'Angelo il tempo sarà generalmente buono e soleggiato, anche se fresco e a tratti ventoso.

Meteo, previsioni in Veneto per il weekend di Pasqua

Riportiamo in seguito le previsioni dettagliate dell'Arpa Veneto, secondo gli esperti le giornate saranno in prevalenza soleggiate sul Veneto nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, mentre il tempo sarà instabile soprattutto nella giornata di sabato, con qualche precipitazione sparsa anche a carattere temporalesco. Tra sabato e domenica, inoltre, diminuiranno le temperature.

Sabato 16 aprile

Nella giornata di sabato 16 aprile il Veneto sarà interessato dal transito veloce di una perturbazione con aria fredda in quota, proveniente dall’Europa nord orientale e in spostamento verso i Balcani. Sulla regione il tempo sarà variabile e a tratti instabile, con schiarite alternate a nuvolosità irregolare. Saranno probabili delle precipitazioni irregolari, anche con dei rovesci e locali temporali, soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane e sulle zone prealpine e pianura centro settentrionale. Sulle Dolomiti, la costa e la pianura meridionale i fenomeni saranno meno probabili o anche assenti. Le temperature massime caleranno specie sui monti.



17 e 18 aprile, Pasqua e Pasquetta

Dopo il passaggio di questa perturbazione la situazione meteorologica sarà caratterizzata dalla presenza di una vasta circolazione ciclonica sull’Europa orientale. Questo porterà sulla regione un flusso di correnti settentrionali in quota con aria secca e tempo stabile. Pertanto a Pasqua e Pasquetta il tempo sarà per lo più soleggiato in Veneto, salvo qualche locale e temporaneo annuvolamento, un po’ più probabile lunedì sui monti. Domenica le temperature saranno in calo, e le massime si porteranno su valori moderatamente inferiori alla media del periodo. I venti sulla costa, che fino al mattino di domenica saranno moderati/tesi, si attenueranno in giornata.

Il meteo in Italia

Domani, Pasqua, in particolare, il cielo nel resto d'Italia sarà spesso velato per l'arrivo di nubi medio alte dal Nord Africa: il limo in sospensione, sollevato da forti venti meridionali sul Sahara, causerà a tratti anche cieli giallognoli sul nostro Belpaese. In seguito, ecco il rapido peggioramento per oggi, sabato, con l'arrivo di temporali e locali piogge nel pomeriggio. La Pasqua vedrà cieli più azzurri al Centro-Nord, ma maltempo sulla Sicilia, sferzata da venti tesi settentrionali.