Colpo grosso in una azienda della provincia di Vicenza: presa la banda di ladri

Una operazione condotta da Polizia locale di Biella e Polizia di Stato ha permesso di arrestare tre uomini di origine romena che un mese fa avevano messo a segno un colpo in una azienda di Vicenza.

Gli agenti della Polizia locale di Biella, dopo aver fermato un'auto sospetta in città, hanno proceduto ai controlli insieme agli uomini della questura di tre giovani di 24 27 e 34 anni, tutti indiziati di aver perpetrato nel mese di gennaio un furto di ingente valore in provincia di Vicenza.

Da ulteriori accertamenti è stato possibile collegare la banda a un colpo messo a segno a gennaio in una azienda della provincia di Vicenza. Inoltre il 24enne e del 27enne erano in possesso documenti di riconoscimento attestanti un'anagrafica falsa. Per tale motivo, sentito il sostituto Procuratore di turno, il 24enne e il 27enne sono stati arrestati per il reato di possesso di documenti di identificazione falsi. Tutti e tre sono stati poi sottoposti al fermo di polizia giudiziaria poiché gravemente indiziati del delitto di furto aggravato. Su disposizione del pm i tre sono stati tradotti in carcere in attesa dell'udienza.