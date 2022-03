Ciak, Vicenza di nuovo protagonista con Anna Valle e Zeno per "La luce dei tuoi occhi 2"

VICENZA - Con il primo ciak battuto in questi giorni, sono iniziate le riprese di «Luce dei tuoi occhi 2». Dopo il grande successo della prima stagione in sei puntate su Canale 5, andata in onda nell'autunno 2021, la serie tv, con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, prodotta da Banijay Studios Italy per Mediaset, riaccende i riflettori nella città di Vicenza. Nella seconda stagione di «Luce dei tuoi occhi», Emma Conti è sul punto di sposarsi con il professor Enrico Leoni, tra l'affetto delle sue ballerine.

La trama

Ma la vita della coreografa sarà presto rivoluzionata dall'improvviso arrivo a Vicenza della sua vera figlia. Dopo 18 anni di lontananza, questo incontro inaspettato darà vita a una serie imprevedibile di pericoli, intrighi e colpi di scena. Il cast e la produzione gireranno nel capoluogo veneto fino a quest'estate. Le scene verranno ambientate in vari luoghi della città e, in particolare, in quelli più suggestivi, tra cui Piazza dei Signori e la Basilica palladiana, Piazza delle Erbe, ponte San Michele e Corso Palladio. «Luce ei Tuoi Occhi 2» è diretta da Fabrizio Costa. Sceneggiatura di Eleonora Fiorini, Davide Sala e Mauro Casiraghi.

L'appello

«“Vicenza di nuovo protagonista della fiction che ha fatto conoscere la città a milioni di spettatori che l’hanno potuta apprezzare grazie alle suggestive immagini a volo d’uccello, con l’eleganza dei suoi palazzi e dei suoi scorci – dice l’assessora alla cultura Simona Siotto -. Tanto che a seguito della messa in onda i nostri musei hanno accolto numerosi turisti giunti in città incuriositi dalle architetture, dalle vie, dai luoghi visti in tv. Potrebbe esserci qualche piccolo disagio per i residenti in città durante le riprese della serie. Chiedo a tutti di pazientare considerando che si tratta di una rinnovata occasione per la città che ha ancora una volta l’opportunità di farsi conoscere».