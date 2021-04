Canzone Segreta, Anna Valle guarda un video e scoppia in lacrime. Poi accade l'inaspettato

Canzone Segreta , Anna Valle in lacrime dopo un video. Poi accade l'inaspettato. Stasera, in onda su Rai1, il programma condotto da Serena Rossi. La prima super ospite della serata è l'attrice Anna Valle. Per lei, una sorpresa speciale.

L'omaggio all'ex Miss Italia inizia con un videomessaggio della sorella Antonella che le mostra il mare della loro Sicilia. Anna Valle si scioglie in lacrime. Ma è solo l'inizio. Irama canta per lei il brano degli U2 One, la canzone d'amore dell'attrice e del marito Ulisse.

E proprio durante l'esecuzione del brano, arriva alle spalle di Anna Valle - seduta sull'ormai celebre poltrona bianca - proprio il marito Ulisse con una rosa rossa. I due si abbracciano e si baciano teneramente. Poi ballano la loro canzone. «Non me l'aspettavo», commenta commossa l'attrice. Emozione in studio.