Carenza di infermieri sempre più grave nelle case di riposo: flash mob della Cgil davanti all'ospedale

VICENZA - Mancano infermieri nelle Rsa: per lunedì 2 agosto, dalle 10.30 alle 12.30, la Cgil ha organizzato un flash mob davanti all'entrata dell'ospedale San Bortolo, ingresso esterno in via Rodolfi.

La finalità della manifestazione è quella di riportare alla ribalta il problema delle carenze di organico nelle case di Riposo (Rsa) che permane e si aggrava. Saranno presenti la segretaria generale della Fp Cgil Giulia Miglioranza, i componenti della segreteria provinciale e alcuni rappresentanti dei lavoratori a livello locale (tutto nel rispetto delle normative anti covid).