Finiscono con l'auto contro il guard rail, dopo lo scoppio di uno pneumatico di un tir

VICENZA - Incidente in A4 al km 326 in direzione Milano, questa mattina martedì 8 giugno, tra un auto ed un trattore con semirimorchio. L'auto si è incastrata nel guard rail. I passeggeri dell'auto sono stati trasportati in ospedale ma nulla di grave, nonostante l'autovettura sia stata distrutta. A causa dell'urto al camion è scoppiato uno pneumatico ed ha schiacciato l'auto contro il guard rail. E' successo alle 5,50 incidente. T. G. V., 50 anni, è la conducente dell'auto rimasta ferita, con il marito T. I., 56 anni, al suo fianco. M. L., 53 anni, l'autista del camion illeso.