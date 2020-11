Devastante incendio partito da una stufa a pellet in una villetta, tutti salvi per miracolo

ROSA' - Devastante incendio in una villetta in via Pigna, tutti salvi per miracolo. Alle 8:45 di oggi, venerdì 20 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pigna a Rosà per l’incendio divampato all’interno di una villetta di due piani. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa e Vicenza con due autopompe, un’autobotte e sette operatori hanno circoscritto e spento il rogo che è divampato da un laboratorio adibito all'hobbistica nel seminterrato dell’abitazione. Le fiamme hanno prodotto il distacco delle malte del solaio danneggiando il laterizio nella stanza dove si sono sviluppate le fiamme. Il rogo ha causato il danneggiamento dell’impianto elettrico e di alcuni infissi, oltre ai danni da fumo, che hanno interessato anche la parte esterna dell’abitazione. Sul posto il tecnico comunale e i carabinieri. L'incendio probabilmente è stato innescato da una stufa a pellet.

