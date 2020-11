Tetto a fuoco, intervento nella notte in una casa di Trissino Foto

TRISSINO (VICENZA) - Martedì sera, poco dopo le 22, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Romanin a Trissino per l’incendio di un tetto di un’abitazione a due piani: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Arzignano e in rinforzo da Vicenza con due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e 14 operatori coordinati dal funzionario di turno, sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme ad una sola falda del tetto ventilato di circa 80 mq, su oltre 200 mq di copertura.

Interdetti alcuni locali nel piano sottostante fino al ripristino dell’impianto elettrico, rimasto danneggiato. Le cause dell’incendio probabilmente innescate da una canna fumaria sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa 3 ore con il rientro in sede delle squadre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA