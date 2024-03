Gambellara. Garage a fuoco, lo scoppio di alcune bombolette spray sveglia i proprietari che salvano le auto dall'incendio

GAMBELLARA - Alle 3.10 di oggi, lunedì 4 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Don Antonio Vignato a Gambellara per l’incendio di un garage: nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri accorsi da Lonigo e Vicenza con un’autopompa, due autobotti e 7 operatori, hanno spento le fiamme che hanno bruciato un garage distaccato dall’abitazione. In salvo le auto all’interno che i proprietari sono riusciti a portare fuori dopo aver sentito lo scoppio di alcune bombolette spray. Le fiamme divampate probabilmente per cause elettriche hanno bruciato delle masserizie depositate all’interno tra cui materiale elettronico musicale.

Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e messa in sicurezza sono terminate poco dopo le 5 con il rientro in sede delle squadre.