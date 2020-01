Scoppia il rogo nella villetta in costruzione, ipotesi incendio doloso

CASSOLA - Potrebbe essere di origine dolosa l'incendio che nella serata di ieri (lunedì 13 gennaio) ha interessato una villetta in costruzione, in via San Bonaventura, a Cassola: a prendere fuoco, nel garage interrato, una catasta di legname e altro materiale di deposito, per buona parte utilizzato anche dagli operai che stanno operando in questi giorni nel cantiere edile.



Dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa che hanno spento le fiamme. Sul posto anche i carabinieri, che hanno fatto i rilievi e che sono tornati sul posto anche nella mattinata di oggi per verificare le cause del rogo. Da quantificare i danni, anche causati dal fumo che ha annerito le pareti appena verniciate.