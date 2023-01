Incendio nella vecchia dependance della villa: morto ex-dirigente della Camera di commercio

VICENZA - Un uomo è morto per gli effetti di un incendio divampato nell'abitazione in cui abitava. È accaduto nella vecchia dependance di una villa in via dei Laghi a Vicenza. Nell'incendio secondo le prime ricostruzioni dei Vigili del fuoco, l'uomo è rimasto intrappolato all'interno di una stanza. Ancora non si conoscono le cause del rogo, ma la vittima è già stata identificata: si tratta di Antonio Breganze, ex dirigente della Camera di Commercio.