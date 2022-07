Il fumo sale lungo l'argine, si scatena la paura: a fuoco delle sterpaglie

MONTECCHIO MAGGIORE - Allarme rientrato a Montecchio dove in zona si è scatenata la paura vedendo del fumo salire dall'argine di via Molinetto, questa mattina 4 luglio. Si è temuto il peggio e quando i vigili del fuoco sono arrivati hanno scoperto che si trattava di una sterpaglia che aveva preso fuoco, forse complice il gran caldo che attanaglia già dalle prime ore del mattino. La squadra dei pompieri è presto rientrata e sono rimasti i volontari della protezione civile per sistemare l'argine in quel punto.