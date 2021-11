Incendio in abitazione: le fiamme divorano una stanza

NOVENTA VICENTINA - I vigili del fuoco sono intervenuti in via Bergoncino a Noventa Vicentina alle 10 di oggi 16 novembre per il principio d’incendio di un'abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Lonigo, Vicenza ed Este con due autopompe, un'autobotte e 12 operatori, sono saliti dall’esterno, dotati di autorespiratori, al primo piano dell’abitazione disposta su due livelli e hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intera abitazione.

L’incendio, divampato in poggiolo, si è esteso all’ingresso dell’abitazione, dove le fiamme hanno bruciato la stanza oltre a provocare una notevole quantità di fumo, che ha invaso tutta la casa. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Inibito l’uso dell’abitazione fino al ripristino dell’impianto elettrico e delle condizioni igienico ambientali. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.