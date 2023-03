A fuoco la Texinternational di Sossano: colonna di fumo visibile in tutta la Bassa padovana

SOSSANO - Paura nel vicentino, dove stamattina è divampato un incendio nella zona artigianale di Sossano. Poco prima delle 8, una densa nube di fumo si è levata dalla Texinternational, una rivendita di biancheria per la casa e tessuti. Molte le chiamate ai vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con mezzi da Vicenza e Lonigo. A causa della gravità dell'incendio, sono stati chiamati anche rinforzi dal distaccamento di Este. Non sono ancora note le cause che hanno portato il magazzino a prendere fuoco né se siano coinvolte persone. La criticità maggiore viene dal fatto che accanto alla Texinternational si trova il supermercato Prix, interessato dall'incendio. Il fumo è visibile in molti Comuni del padovano, specialmente quelli confinanti con la provincia di Vicenza.